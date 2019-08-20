Лукашенко проводит историческое совещание с правоохранителями

Александр Лукашенко назвал сегодняшнее большое совещание с представителями правоохранительных органов «историческим», после которого ситуация в этой сфере «изменится кардинально в лучшую сторону».

Фото пресс-службы президента

«В этом зале собрались все те, от кого зависит суверенитет и независимость нашей страны, в их основе лежит стабильность. А в основе этой стабильности лежит внутриполитическая ситуация в нашем государстве и доверие людей к власти», — заявил глава государства.

Он заверил, что после совещания все недостатки, о которых сегодня известно, будут устранены. Лукашенко призвал присутствующих не петь друг другу дифирамбы, а «говорить много нелицеприятных вещей».