Лукашенко проводит историческое совещание с правоохранителями

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Александр Лукашенко назвал сегодняшнее большое совещание с представителями правоохранительных органов «историческим», после которого ситуация в этой сфере «изменится кардинально в лучшую сторону».

Фото пресс-службы президента

«В этом зале собрались все те, от кого зависит суверенитет и независимость нашей страны, в их основе лежит стабильность. А в основе этой стабильности лежит внутриполитическая ситуация в нашем государстве и доверие людей к власти», — заявил глава государства.

Он заверил, что после совещания все недостатки, о которых сегодня известно, будут устранены. Лукашенко призвал присутствующих не петь друг другу дифирамбы, а «говорить много нелицеприятных вещей».
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Тэги: правоохранительная система совещание у Лукашенко Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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