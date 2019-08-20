Лукашенко негативно высказался о соседях

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В ходе совещания по вопросам качества работы правоохранительных органов при выявлении и расследовании преступлений, Александр Лукашенко не преминул «пройтись» по соседям.


Лукашенко проводит историческое совещание с правоохранителями

Он считает, что белорусы, наблюдая за тем, что происходит у западных и восточных соседей, радуются, что этих процессов нет в нашей стране.

«Мы часто говорим: слава богу, что это не у нас. Слава богу, что мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной», — заметил Лукашенко.

Он заявил, что не дал «бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях».

Лукашенко подчеркнул, что это — «величайшее достижение» не только последнего времени, но всего периода постсоветской Беларуси.

Заслуга в этом, считает президент, принадлежит власти и правоохранительным органам.
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Тэги: правоохранительная система Персона: Александр Лукашенко

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