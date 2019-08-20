Лукашенко зол: фальсификация дел такова, что лучше бы вы их не возбуждали

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Александр Лукашенко обрушился с критикой в адрес правоохранителей, с которыми сегодня проводит большое совещание.

Он подчеркнул, что в работе системы присутствуют значительные недостатки и просчеты, о чем свидетельствуют жалобы людей и правоприменительная практика.

Глава государства вскользь вспомнил случай с главным инженером Минского завода колесных тягачей, пообещав более подробно остановиться на этой теме.

«Это очень хороший и яркий пример вашей работы как по сути, так и по форме, в частности, милиции», — сказал Лукашенко.

По его словам, обращения граждан, другие резонансные дела говорят о наличии «серьезных недостатков и просчетах в работе оперативно-разыскных и следственных подразделений, а также, к сожалению, прокуратуры».

Лукашенко говорит, что у простых людей иногда складывается впечатление, что правоохранителей в первую очередь интересуют не жизнь и судьба человека, а цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы.

«Притом фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела. Некоторые в погонах прибурели и оборзели до того, что они не просто не должны их носить — эти люди должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь, прежде чем те, дела которых они расследуют», — жестко высказался президент.
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Тэги: правоохранительная система Персона: Александр Лукашенко

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