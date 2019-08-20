Лукашенко оценил дело против главного инженера МЗКТ Андрея Головача

/ Общество
Просмотров: 902

Ситуация с Головачом, который провел 50 месяцев в следственном изоляторе по обвинению во взяточничестве, но недавно был оправдан судом, обсуждалась 20 августа на совещании о качестве работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений, сообщает пресс-служба президента.

По словам Лукашенко, в работе правоохранительной системы есть серьезные недостатки и просчеты. «Недавний пример (он активно обсуждался в СМИ, но я не хочу мусолить его) — это дело главного инженера Минского завода колесных тягачей. Я не так однозначно оцениваю его, как в обществе и даже как в суде. Но об этом мы поговорим отдельно. Это очень хороший и яркий пример вашей работы как по сути, так и по форме — в частности милиции. Количество обращений, другие резонансные дела свидетельствуют о серьезных недостатках и просчетах в работе оперативно-розыскных и следственных подразделений, а также, к сожалению, прокуратуры», — заявил глава государства.


«Я знаю, что совершал, а что — нет». Андрей Головач остается свободным человеком

У людей, отметил Лукашенко, иногда складывается впечатление, что «сотрудников правоохранительных органов в первую очередь интересуют не жизнь и судьба человека, а цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы».

«Притом фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела. Некоторые в погонах прибурели и оборзели до того, что они не просто не должны их носить — эти люди должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь, прежде чем те, дела которых они расследуют», — заявил Лукашенко.

Еще хуже, когда подобное поведение правоохранителей сопровождается применением несоразмерных ситуации силовых методов, добавил глава государства. «Видите ли, вершители судеб! Ворвавшись в дом при детях, беременных женах, положить человека мордой в пол, как у вас принято говорить, заломить руки, поломать несколько ребер, и сотрясение мозга — это как минимум. Это безмозглые люди, которым также не место в правоохранительной системе. Что вообще недопустимо в практике силовиков — появляется новая "форма" работы — прямое давление на участников уголовного процесса. Даже к судьям подъезжают и начинают на них накатывать: да мы с вами, да мы вас будем прессовать, наклонять», — возмутился Лукашенко.

Он также недоволен тем, что о подобных фактах его «просто информируют, а меры воздействия в отношении таких правоохранителей не принимаются». «Это не обеспечение законности. Сегодня мы должны выявить все причины, вследствие которых подобное становится возможным, определить, что делать, чтобы не допустить в будущем нарушений прав граждан в нашей стране», — подчеркнул Лукашенко.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: дело Головача Персона: Андрей Головач Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

«Я знаю, что совершал, а что — нет». Андрей Головач остается свободным человеком

«Я знаю, что совершал, а что — нет». Андрей Головач остается свободным человеком

Лукашенко возмущен делом Головача: буду разбираться с генпрокурором

Лукашенко возмущен делом Головача: буду разбираться с генпрокурором

Дважды оправданный. Главный инженер МЗКТ Андрей Головач вышел на свободу

Дважды оправданный. Главный инженер МЗКТ Андрей Головач вышел на свободу

Приговор по делу Андрея Головача станет экзаменом для судебной системы

Приговор по делу Андрея Головача станет экзаменом для судебной системы