Лукашенко оценил дело против главного инженера МЗКТ Андрея Головача

Ситуация с Головачом, который провел 50 месяцев в следственном изоляторе по обвинению во взяточничестве, но недавно был оправдан судом, обсуждалась 20 августа на совещании о качестве работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений, сообщает пресс-служба президента.

По словам Лукашенко, в работе правоохранительной системы есть серьезные недостатки и просчеты. «Недавний пример (он активно обсуждался в СМИ, но я не хочу мусолить его) — это дело главного инженера Минского завода колесных тягачей. Я не так однозначно оцениваю его, как в обществе и даже как в суде. Но об этом мы поговорим отдельно. Это очень хороший и яркий пример вашей работы как по сути, так и по форме — в частности милиции. Количество обращений, другие резонансные дела свидетельствуют о серьезных недостатках и просчетах в работе оперативно-розыскных и следственных подразделений, а также, к сожалению, прокуратуры», — заявил глава государства.

У людей, отметил Лукашенко, иногда складывается впечатление, что «сотрудников правоохранительных органов в первую очередь интересуют не жизнь и судьба человека, а цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы».

«Притом фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела. Некоторые в погонах прибурели и оборзели до того, что они не просто не должны их носить — эти люди должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь, прежде чем те, дела которых они расследуют», — заявил Лукашенко.

Еще хуже, когда подобное поведение правоохранителей сопровождается применением несоразмерных ситуации силовых методов, добавил глава государства. «Видите ли, вершители судеб! Ворвавшись в дом при детях, беременных женах, положить человека мордой в пол, как у вас принято говорить, заломить руки, поломать несколько ребер, и сотрясение мозга — это как минимум. Это безмозглые люди, которым также не место в правоохранительной системе. Что вообще недопустимо в практике силовиков — появляется новая "форма" работы — прямое давление на участников уголовного процесса. Даже к судьям подъезжают и начинают на них накатывать: да мы с вами, да мы вас будем прессовать, наклонять», — возмутился Лукашенко.

Он также недоволен тем, что о подобных фактах его «просто информируют, а меры воздействия в отношении таких правоохранителей не принимаются». «Это не обеспечение законности. Сегодня мы должны выявить все причины, вследствие которых подобное становится возможным, определить, что делать, чтобы не допустить в будущем нарушений прав граждан в нашей стране», — подчеркнул Лукашенко.