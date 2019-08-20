«Нафтану» не хватает строителей для своевременного завершения модернизации

Новополоцкому нефтеперерабатывающему заводу «Нафтан» не хватает строителей для своевременного завершения модернизации.

Как сообщает газета «Вестник Нафтана» , 16 августа на предприятии состоялось совещание под руководством вице-премьера Игоря Ляшенко. В нем приняли участие председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, руководство Новополоцка, а также руководители генподрядных и субподрядных организаций, которые ведут строительно-монтажные работы на комплексе замедленного коксования. Обсуждалась тема модернизации завода и нехватки специалистов для ее своевременного завершения.

«Во многом отставание от графиков связано с нехваткой квалифицированных сварщиков, монтажников и специалистов других строительных профессий», — сообщает издание. По его информации, вице-премьер поручил «в короткие сроки увеличить количество строительного персонала на объектах».

Ранее «Белнефтехим» сообщил, что согласно поручению главы государства строительно-монтажные работы на белорусских НПЗ должны быть завершены к 7 ноября 2019 года.

На совещании по вопросам социально-экономического развития в начале 2019 года Александр Лукашенко анонсировал завершение модернизации белорусских НПЗ в этом году. «После чего Беларусь сможет покупать нефть для последующей переработки не только у России», — отметил он.

Как сообщалось ранее, на белорусских НПЗ в активной стадии находится реализация двух крупных инвестиционных проектов — строительство комплекса замедленного коксования в ОАО «Нафтан» и комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков в ОАО «Мозырский НПЗ». Суммарная стоимость модернизации — около 2,5 млрд долларов.

Белорусские власти рассчитывают, что в результате модернизации на НПЗ повысится глубина переработки нефти, и это позволит заводам эффективно перерабатывать не только российское углеводородное сырье, но также из других стран.