Видеофакт. Сын главы МИД принял участие в отборе на детское «Евровидение»

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Артем Макей, сын министра иностранных дел Владимира Макея и актрисы Веры Поляковой, принял участие в отборе на детское «Евровидение» в составе группы «Нескучный возраст».

В Белтелерадиокомпании прошло прослушивание всех 38 участников. Один из претендентов на победу — группа «Нескучный возраст», которая существует при одноименной студии. В составе «Нескучного возраста» — учащиеся отделения эстрадного вокала минской детской школы искусств № 2. В этом году группа исполнила песню «Файна» на белорусском языке.

В финал национального отбора пройдут от семи до десяти исполнителей, которых назовут вечером 20 августа. Победителя выберут по результатам гала-концерта, который состоится не позднее 27 сентября.

«Детское Евровидение» пройдет 24 ноября в польской Гливице.
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Тэги: Нескучный возраст детское Евровидение Персона: Артем Макей Владимир Макей Вера Полякова

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