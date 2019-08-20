Видеофакт. Сын главы МИД принял участие в отборе на детское «Евровидение»

Артем Макей, сын министра иностранных дел Владимира Макея и актрисы Веры Поляковой, принял участие в отборе на детское «Евровидение» в составе группы «Нескучный возраст».









В Белтелерадиокомпании прошло прослушивание всех 38 участников. Один из претендентов на победу — группа «Нескучный возраст», которая существует при одноименной студии. В составе «Нескучного возраста» — учащиеся отделения эстрадного вокала минской детской школы искусств № 2. В этом году группа исполнила песню «Файна» на белорусском языке.

В финал национального отбора пройдут от семи до десяти исполнителей, которых назовут вечером 20 августа. Победителя выберут по результатам гала-концерта, который состоится не позднее 27 сентября.

«Детское Евровидение» пройдет 24 ноября в польской Гливице.