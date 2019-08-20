Скончался знаменитый тренер по тяжелой атлетике Анатолий Лобачев

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Обладателю почетных званий было 80 лет, соообщили в Министерстве спорта и туризма.

Лобачев имел высшую квалификационную категорию, являлся членом президиума федерации тяжелой атлетики. Он являлся заслуженным тренером БССР и СССР, обладателем медалей «За доблестный труд» и «За трудовые заслуги», медали НОК Республики Беларусь «За выдатныя заслугі». В 2000 году его удостоили звания «Человек года», а в 2014 году — специальной премии президента «Беларускi спартыўны Алiмп» и ордена Почета.

В рамках празднования Дня города заложили именную звезду Лобачева как почетного гражданина Могилева.
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Тэги: тяжелая атлетика Персона: Анатолий Лобачев

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