▶️ЖИТЕЛЬ БРЕСТА ОБВИНЯЕТСЯ В СОВЕРШЕНИИ ХУЛИГАНСТВА По данным следствия, ночью 17 августа 18-летний парень в состоянии алкогольного опьянения повредил стеклопакеты входных дверей торгового центра при помощи приобретенного заранее топора, после чего проник в помещение. Там он, грубо нарушая общественный порядок, топором повредил находящееся в торговом центре имущество. Сотрудник службы безопасности магазина оперативно сообщил о противоправных действиях в правоохранительные органы. Вскоре молодой человек был задержан прибывшими на место сотрудниками милиции. Следователями проведен осмотр места происшествия. В рамках расследования устанавливается точная сумма ущерба, причиненного организации и арендаторам. Юноше предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса (хулиганство). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что ранее он на психиатрическом учете не состоял. В настоящий момент следователями в отношении обвиняемого назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Все обстоятельства происшествия выясняются.

