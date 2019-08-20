Участники марафона «24 РАЗАМ» пробежали и проплыли более 12 000 часов в помощь детям

По итогам 24-часового благотворительного марафона «24 РАЗАМ» в помощь детям с аутизмом, который прошел 16-17 августа, белорусы пробежали и проплыли в общей сложности более 12 100 часов. Благотворительная помощь от видеосервиса VOKA на сумму 50 000 рублей будет оказана международной благотворительной общественной организации «Дети. Аутизм. Родители».

Эти средства будут направлены на реализацию проекта «Спорт-инклюзия», который курирует знаменитая пловчиха Александра Герасименя. Проект направлен на создание инклюзивных спортивных программ, предполагающих совместную подготовку нейротипичных детей и детей с особенностями развития.

Принять участие в 24-часовом марафоне мог каждый, пробежав в любом месте или проплыв в любом бассейне, отметив длительность забега или заплыва при помощи любого фитнес-приложения и разместив скриншот на своей странице в социальных сетях с хештегом #VOKA24. Кроме этого, 24-часовой бег был организована на стадионе РЦОП по легкой атлетике в Минске, а заплыв — в бассейне СОК «Трактор».

В итоге тысячи людей поделились в социальных сетях своими результатами и существенно пополнили копилку благотворительного марафона. А непосредственными участниками забега на стадионе РЦОП по легкой атлетике стали более 2000 человек, многие из которых бегали нон-стоп в течение всех 24-часов.

Так, в личном первенстве самый весомый вклад в копилку марафона внес Петр Рагойша — он пробежал 172 километра, внушительные дистанции у Алексея Леонова — 101 км, Сергея Щурко — 54 км. Не отстали от мужчин и бегуньи — Ольга Воробьева пробежала более 50 км, Тамара Ермакова — более 42 км, Вероника Моисеева — более 40 км.

Больше всего километров за сутки преодолела команда триатлонного клуба «Тристайл» — 283 км. Самым массовым стало участие команды самой Александры Герасимени — всего в беге и плавании приняли участие 314 человек, в тройку лидеров также вошли ХК «Динамо» — 159 человек и команда «Прессбола» — 122 участника.

Вместе со своей многочисленной командой пришла поддержать марафон «24 РАЗАМ» и прославленная биатлонистка Дарья Домрачева.

Дарья Домрачева

Принимала участие в забеге и команда известной теннисистки Александры Саснович. Более 15 ее участников пришли на стадион в Минске. Сама Александра поддержала свою команду из Нью-Йорка, вместе со своим тренером пробежав дистанцию по вечернему городу. Общий вклад команды Александры Саснович в марафон «24 РАЗАМ» составил 1288 минут!

В плавательной части марафона приняли участие более 500 человек. Многие из них плавали по несколько часов. Внушительными результатами отметились Андрей Ванин, Роман Костицын, Павел Мусалямов, Юрий Свистунов, Наталья Слободенюк, Кирилл Пешков, Ольга Назарова и другие пловцы, которые провели многочасовые заплывы в помощь детям.

Александра Герасименя

«Мы благодарны каждому участнику, поддержавшему наш проект. С вашей помощью мы смогли собрать внушительную сумму благотворительной помощи от видеосервиса VOKA, которая пойдет на благое дело — помощь детям с аутизмом. Мы стараемся помочь им найти свое место в обществе, заниматься спортом и просто жить, не чувствуя сея особенными. И мы очень благодарны нашим благотворительным партнерам за поддержку», — заявила Александра Герасименя, инициатор благотворительного проекта «24 РАЗАМ»