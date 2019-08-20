В Минске судили мужчину, который первым украл «колобайк»

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Суд Ленинского района Минска оштрафовал 42-летнего жителя Барановичей на 1275 рублей за хищение велосипеда.

Анатолий Милюшкевич. Фото Сергея Сацюка

Анатолий Милюшкевич украл 23 июля шеринговый велосипед стоимостью 728 рублей 36 копеек. Это произошло на Игуменском тракте.


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Кражу распознал инженер «Колобайка» Андрей Евсюк. GPS-навигация показала, что велосипед двигался через Фаниполь и Узду к Столбцам. Евсюк сообщил об этом в милицию.

Велосипед обнаружили в кузове грузового Iveco. Водитель увидел стоящий возле дороги велосипед. На следующий день тот находился на том же месте. Мужчина решил его забрать, чтобы подарить 18-летнему сыну.

Сейчас расследуются семь уголовных дел, связанных с кражами велосипедов ООО «Колобайк» и вандализмом.
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Тэги: Колобайк суд велошеринг Персона: Анатолий Милюшкевич Андрей Евсюк Город: Минск

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