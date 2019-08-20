Глава «Колобайка» открестился от твиттер-аккаунта сервиса

Компания по прокату велосипедов и самокатов будет бороться с фейковыми аккаунтами сервиса, заявил директор Вадим Осипчик.

По его словам, компания намерена подать заявление о возбуждении уголовных дел в связи с фейковыми аккаунтами в соцсетях, которые «приносят сервису большие неприятности».

«В воскресенье, 18 августа, я увидел, что в "Фейсбуке" меня все клеймят позором за то, что якобы мой SMM-менеджер отказался отвечать пользователю на белорусском языке. Конечно, это бред. Тем более что ситуация развернулась в "Твиттере", где мы вообще не представлены», — сказал директор.

По словам Осипчика, он не обращал внимание на аккаунты, действующие от имени сервиса «Колобайк», пока они не доставляли неприятностей. «Сейчас же они начинают вредить нашей репутации, и мы будем заниматься этими вопросами», — отметил он.

На прошлой неделе сервис по прокату велосипедов и самокатов «Колобайк» оказался в центре интернет-скандала. 15 августа в твиттер-аккаунт, выступающий от лица сервиса байкшеринга, обратился белорусскоязычный клиент. Он возмутился тем, что представитель прокатной компании отвечал на вопросы на русском языке. На следующий день к дебатам сторон подключились десятки других пользователи «Твиттера». Они обвинили сервис в неумении общаться с клиентами, в незнании белорусского языка. Пользователи распространили скриншоты конфликтной переписки в других соцсетях.