Руководителей двух районных ЖКХ Минска приговорили к большим срокам

В Заводском суде Минска вынесли приговор по делу бывшего руководителя предприятия «ЖКХ № 1 Фрунзенского района Минска» Андрея Орловского и экс-директора ЖКХ Московского района Дмитрия Холода.

Двоих обвинили в получении крупной взятки и осудили на 6 и 10 лет, передает TUT.by .

Суд признал бывшего руководителя ЖКХ Фрунзенского района Андрея Орловского виновным в принятии должностным лицом материальных ценностей за благоприятное решение вопросов в интересах дающего взятку.

На основании ч. 3 ст. 430 УК ему назначили наказание: 6 лет и 6 месяцев в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на пять лет. Суд постановил взыскать с Орловского в доход государства стоимостной эквивалент неосновательно приобретенной выгоды — 18 190 рублей.

Экс-директор ЖКХ Московского района Дмитрий Холод на момент преступления был директором ЖЭУ во Фрунзенском районе, к задержанию его перевели в ЖКХ Московского района.

Холода суд признал виновным по трем частям статьи 430 УК — за принятие должностным лицом материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым должностным положением за благоприятное решение вопросов в интересах дающего взятку. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на пять лет. С Дмитрия Холода в доход государства взыщут сумму в стоимостном эквиваленте неосновательно приобретенной выгоды в размере 44 455 рублей, госпошлину — 2222 рубля.

В материалах уголовного дела речь шла о выполнении компаниями работ по капитальному ремонту по заказу ЖКХ Фрунзенского района.

В срок отбывания наказания Орловскому и Холоду зачтут время в СИЗО — с августа и сентября 2018 года.