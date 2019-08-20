Почти 400 сепаратистов сдались СБУ с начала года

Служба безопасности Украины подсчитала сдавшихся бойцов самопровозглашенных пророссийских «республик» на Донбассе.

«По имеющимся данным программой СБУ "Тебя ждут дома" воспользовались 367 человек», — указано в сообщении ведомства.

Программа распространяется на лиц, которые добровольно отказались от участия в деятельности «террористических групп и НВФ», не принимали участия в убийствах, пытках, изнасилованиях, нападениях на предприятия, учреждения, организации и других тяжких преступлениях.