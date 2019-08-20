Почти 400 сепаратистов сдались СБУ с начала года

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Служба безопасности Украины подсчитала сдавшихся бойцов самопровозглашенных пророссийских «республик» на Донбассе.


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«По имеющимся данным программой СБУ "Тебя ждут дома" воспользовались 367 человек», — указано в сообщении ведомства.

Программа распространяется на лиц, которые добровольно отказались от участия в деятельности «террористических групп и НВФ», не принимали участия в убийствах, пытках, изнасилованиях, нападениях на предприятия, учреждения, организации и других тяжких преступлениях.
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Тэги: Украина-Россия война на Донбассе ДНР ЛНР сепаратисты СБУ Город: Киев

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