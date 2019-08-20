Пресс-секретарь Лукашенко: Контроль за качеством работы правоохранителей будет многократно усилен

Контроль за качеством работы правоохранителей будет многократно усилен, заявила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт по итогам совещания с руководителями силовых структур 20 августа.

«Порядочные люди пострадать не должны, справедливость здесь ключевое слово, и на это не раз обращал внимание президент. В этом плане будет многократно усиливаться контроль за качеством работы», — сообщила Эйсмонт в эфире СТВ .

«Президент сегодня рассекретил один из самых закрытых документов, который поступил к нему после тщательной проработки соответствующих структур. Это то, что, говоря простым языком, накопали сами же правоохранители, — отметила она. — Президент не остановился на конкретных фактах, чтобы не увести разговор в обсуждение частных примеров. Главной целью было назвать проблемы, недостатки и потребовать от присутствующих объяснения».

Пресс-секретарь также прокомментировала закрытую часть совещания. По ее словам, у присутствующих была возможность высказаться, чем многие воспользовались.

«В частности, председатель Верховного суда много говорил о работе Следственного комитета, отмечал недостатки, высказывал замечания, предложения, какой хотелось бы видеть работу следствия и где есть резервы для усовершенствования этой работы», — сказала Эйсмонт.

Также она заявила, что совещание не связано с предстоящими парламентскими и президентскими выборами: «Те, кто поспешили увидеть здесь грядущие послабления или тем более какую-то пиар-кампанию, они недооценивают ситуацию и не знают нашего президента».

По словам Эйсмонт, Лукашенко обращался и к главам областей с требованием «видеть ситуацию» и информировать его о существующих «перегибах».