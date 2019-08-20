IBM уволила 100 тысяч сотрудников за несколько лет

Один из крупнейших в мире производителей аппаратного и программного обеспечения последовал примеру корпораций Amazon и Google.

На IBM уже подали несколько судебных исков, в которых компанию обвиняют в дискриминации пожилых работников, передает incrussia.ru .

В своих показаниях Алан Уайлд, бывший президент по HR в IBM, заявил, что компания хочет доказать другим корпорациям, что не отстает от современных тенденций и хочет быть «такой же классной, модной организацией», как Google или Amazon. «Поэтому IBM планировала в ближайшие годы уволить большую часть своих пожилых сотрудников», — говорится в судебном заявлении Уайлда.

При этом в IBM заявили, что нанимают по 50 тыс. работников каждый год и тратят почти полмиллиарда долларов на их обучение.