IBM уволила 100 тысяч сотрудников за несколько лет

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Один из крупнейших в мире производителей аппаратного и программного обеспечения последовал примеру корпораций Amazon и Google.

На IBM уже подали несколько судебных исков, в которых компанию обвиняют в дискриминации пожилых работников, передает incrussia.ru.

В своих показаниях Алан Уайлд, бывший президент по HR в IBM, заявил, что компания хочет доказать другим корпорациям, что не отстает от современных тенденций и хочет быть «такой же классной, модной организацией», как Google или Amazon. «Поэтому IBM планировала в ближайшие годы уволить большую часть своих пожилых сотрудников», — говорится в судебном заявлении Уайлда.

При этом в IBM заявили, что нанимают по 50 тыс. работников каждый год и тратят почти полмиллиарда долларов на их обучение.
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Тэги: IBM массовые увольнения Персона: Алан Уайлд

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