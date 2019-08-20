В Лондоне открыли бар с искусственным интеллектом

Технология помогает сотрудникам быстрее работать и сокращает количество трудностей при обслуживании клиентов.

В Лондоне начал работать бар 5cc Harrild & Sons и искусственным интеллектом от компании DataSparQ, передает Engadget .

Система распознает лица клиентов у стойки, каждому из них дает свой номер, который «закрепляется» над их головами. Рядом с номером всплывает счетчик, который сообщает, через сколько посетитель сможет сделать заказ. Кроме того, ИИ запоминает лица, благодаря чему человек может на время отойти от стойки.

Технология также обучена автоматически определять возраст клиентов. Если системе кажется, что посетителю младше 18 лет, бармен просит у него документы.