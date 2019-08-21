Умерла известная актриса Александра Назарова

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В Москве на 80-м году ушла из жизни известная советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова.

Как сообщили в Московском драматическом театре имени Ермоловой, в котором с 1965-го служила актриса, это — «невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства».

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде.

Первую роль в театре сыграла в шесть лет. В 1961-м окончила Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского.

В ее фильмографии под две сотни фильмов и сериалов, среди которых «А если это любовь?», «Любимая», «Софья Перовская», «Экипаж», «Любовь с привилегиями», «Принцесса на бобах», «Простые истины», «Граница. Таежный роман», «Воровка», «101-й километр», «Бригада», «Москва. Центральный округ», «Возвращение Мухтара», «Таксистка», «Кадеты», «Ночной дозор», «Моя прекрасная няня», «Аэропорт», «Атаман», «Громовы», «Солдаты 9», «Девять признаков измены», Глухарь 3», «Москва. Три вокзала 4», «Ой, ма-моч-ки!», «Ленинград 46», «Ёлки 1914»…

О дате и месте прощания с народной артисткой станет известно позже.
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Тэги: актриса Персона: Александра Назарова Город: Москва

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