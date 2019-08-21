Фронтальные разделы и область повышенного атмосферного давления оккупировали Беларусь
В Беларуси в среду, 21 августа сохранится жаркая погода, прогнозируют синоптики.
Ее будут определять:
- на северо-западе — активные фронтальные разделы;
- на юго-востоке — область повышенного атмосферного давления, сформированная в очень теплом воздухе.
Ожидается облачно с прояснениями. В основном по северо-западу пройдут дожди (местами ливни), прогремят грозы.
Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с (местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с).
Температура воздуха максимальная днем от +18°C по северо-западу до +31°C по юго-востоку.
Вероятность дневного дождя в Минске очень высока. Не исключена гроза. В некоторых районах при грозе ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- утром +18..+20°C;
- днем +25..+27°C;
- вечером +18..+20°C.