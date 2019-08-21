Фронтальные разделы и область повышенного атмосферного давления оккупировали Беларусь

В Беларуси в среду, 21 августа сохранится жаркая погода, прогнозируют синоптики.

Ее будут определять:

на северо-западе — активные фронтальные разделы;

на юго-востоке — область повышенного атмосферного давления, сформированная в очень теплом воздухе.

Ожидается облачно с прояснениями. В основном по северо-западу пройдут дожди (местами ливни), прогремят грозы.

Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с (местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с).

Температура воздуха максимальная днем от +18°C по северо-западу до +31°C по юго-востоку.

Вероятность дневного дождя в Минске очень высока. Не исключена гроза. В некоторых районах при грозе ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха: