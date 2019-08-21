Черная полоса продолжается? «Зубры» уступили «Ак Барсу»

С поражения начали свое выступление на предсезонном турнире в Риге — Кубке Латвийской железной дороги — хоккеисты минского «Динамо».

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В первом поединке белорусская команда уступила казанскому «Ак Барсу» — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0).

Минчане в столице Латвии проведут еще три поединка, в которых соперниками у них будут:

22.08. — «Автомобилист»;

24.08. — «Динамо-Рига»;

25.08. — «Локомотив».

Напомним, новый регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» начнет второго сентября домашним поединком с «Нефтехимиком».