G8 вновь заработает? Трамп высказался за возвращение России

Американские журналисты, вхожие в Белый дом, отмечают, что президент США Дональд Трамп высказал целесообразность возвращения к переговорному формату G8 с участием России, которая была исключена из него после агрессии в Украине и аннексии Крыма.

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Отметим, что именно Вашингтон стал инициатором выдворения России из «Большой восьмерки». Трамп полагает, что у его предшественника Барака Обамы на самом деле были совершенно иные мотивы для такого шага.