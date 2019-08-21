G8 вновь заработает? Трамп высказался за возвращение России

/ Мир
Просмотров: 108

Американские журналисты, вхожие в Белый дом, отмечают, что президент США Дональд Трамп высказал целесообразность возвращения к переговорному формату G8 с участием России, которая была исключена из него после агрессии в Украине и аннексии Крыма.

Иллюстрация pixabay.com

Отметим, что именно Вашингтон стал инициатором выдворения России из «Большой восьмерки». Трамп полагает, что у его предшественника Барака Обамы на самом деле были совершенно иные мотивы для такого шага.

В частности, считает президент, Обама обиделся на Путина за то, что «тот его переиграл», пишет newsru.com.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: G8 США Персона: Дональд Трамп

Другие материалы на эту тему:

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус

«Самый ужасный день в истории города». В США госслужащий застрелил 12 человек

«Самый ужасный день в истории города». В США госслужащий застрелил 12 человек

Экс-глава ЦРУ: Трамп — предатель, он полностью в кармане Путина

Экс-глава ЦРУ: Трамп — предатель, он полностью в кармане Путина

Трамп идет по стопам Лукашенко

Трамп идет по стопам Лукашенко