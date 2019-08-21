G8 вновь заработает? Трамп высказался за возвращение России
Американские журналисты, вхожие в Белый дом, отмечают, что президент США Дональд Трамп высказал целесообразность возвращения к переговорному формату G8 с участием России, которая была исключена из него после агрессии в Украине и аннексии Крыма.
Отметим, что именно Вашингтон стал инициатором выдворения России из «Большой восьмерки». Трамп полагает, что у его предшественника Барака Обамы на самом деле были совершенно иные мотивы для такого шага.
В частности, считает президент, Обама обиделся на Путина за то, что «тот его переиграл»,