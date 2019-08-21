В Бешенковичах при ремонте «Москвич» придавил мужчину

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55-летний мужчина получил травмы при ремонте легкового автомобиля на территории одного из частных предприятий Бешенковичей (Витебская область).

По информации спасателей, местный житель поднял «Москвич» на домкрат (авто не было для страховки закреплено стойкой) и начал ремонт. В какой-то момент машина соскочила и придавила его к земле.

Прибывшие спасатели совместно с очевидцами вручную подняли авто и освободили пострадавшего — с перелом левой ключицы он госпитализирован в районную больницу.
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Тэги: ремонт автомобиля Город: Бешенковичи