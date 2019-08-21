Жители многоэтажки были эвакуированы из-за пожара в Гродно

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Жители одной из многоэтажки по улице Южной в Гродно были эвакуированы накануне днем из-за пожара в двухкомнатной квартире на седьмом этаже.

По информации МЧС, возгорание произошло на кухне (предварительная причина — короткое замыкание).

Спасатели вынесли из квартиры ее хозяина и передали бригаде «скорой» — мужчина с отравлением продуктами горения госпитализирован.

Как отмечается, в целях безопасности проводилась эвакуация жильцов на 7-9 этажах (всего по лестнице спустилось десять человек).
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Тэги: пожар эвакуация Город: Гродно

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