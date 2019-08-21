Ученые обнаружили неожиданное средство от облысения

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Исследователи частного южнокорейского вуза — Университета Данкук (один из самых известных и престижных вузов на планете) — сделали неожиданное открытие, которое может помочь лысеющим людям.

Фото pixabay.com

Ученые привлекли к исследованию более двадцати мужчин, некоторые из которых находились на ранних стадиях выпадения волос, а другие имели редкие волосы на макушке.

Задание для добровольцев было следующим: они должны были выпивать напиток на основе кимчи (национальное корейское блюдо — остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь, пекинская капуста) перед завтраком и перед отходом ко сну.

Спустя месяц среднее количество волос увеличилось примерно с 85 на квадратный сантиметр кожи головы до 90, а через четыре месяца — до 92.

Исследователи пока не могут понять, чем вызван положительный эффект. Но однозначно напиток с кимчи обращал облысение вспять, давая более стойкий эффект, чем стандартная терапия, пишет newsru.com.
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Тэги: облысение Южная Корея кимчи медицина

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