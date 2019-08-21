В Ленинградской области собутыльник зарезал белоруса

СК России расследует дело об убийстве гражданина Беларуси, переехавшего в Ленинградскую область семь лет назад

Управление Следственного комитета России по Ленинградской области расследует уголовное дело, возбужденное по факту обнаружения возле города Луга трупа гражданина Беларуси с ножевыми ранениями.

«В ходе грамотно спланированной совместной работы следователей территориального следственного отдела, следователей-криминалистов аппарата следственного управления, а также сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти и оперативников местного ОМВД, удалось раскрыть преступление, совершенное в условиях неочевидности и установить лицо, причастное к его совершению. Им оказался 50-летний житель города Санкт-Петербурга, ранее судимый за убийство», — отмечается в релизе.

Погибший — 29-летний мужчина, приехавший в Санкт-Петербург около семи лет назад из Беларуси.

По версии следствия, 15 августа он распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым из Санкт-Петербурга, на автомобиле которого они приехали в Лужский район Ленинградской области. Там около остановки общественного транспорта у деревни Жилое Рыдно в ходе конфликта, возникшего между ними, петербуржец ударил собутыльника ножом в область груди, спины и верхних конечностей. От полученных ранений тот скончался на месте.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. В ближайшие дни ему будет предъявлено обвинение.