После разборок с силовиками Лукашенко уехал инспектировать Ивьевский район

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Сегодняшний день Александр Лукашенко проводит в Ивьевском районе, где у него запланирован ряд мероприятий.

Фото из архива пресс-службы президента

Как сообщили в пресс-службе президента, он заслушает отчет о ходе уборки (как в целом по стране, так и в частности в посещаемом районе).

На ООО «ЛидаТехмаш» ему расскажут технологии производства сельхозтехники и планах по развитию предприятия.

Не исключено, что хватит времени и на посещение центра культуры и досуга, в котором действует выставка ремесленников и народных мастеров.
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Тэги: визит Лукашенко Персона: Александр Лукашенко Город: Ивье

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