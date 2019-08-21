После разборок с силовиками Лукашенко уехал инспектировать Ивьевский район

Сегодняшний день Александр Лукашенко проводит в Ивьевском районе, где у него запланирован ряд мероприятий.

Фото из архива пресс-службы президента

Как сообщили в пресс-службе президента, он заслушает отчет о ходе уборки (как в целом по стране, так и в частности в посещаемом районе).

На ООО «ЛидаТехмаш» ему расскажут технологии производства сельхозтехники и планах по развитию предприятия.

Не исключено, что хватит времени и на посещение центра культуры и досуга, в котором действует выставка ремесленников и народных мастеров.