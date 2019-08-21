В Минске ОМОН задержал мужчину, угрожавшего ножом женщине

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Из-за дебоша в одной из квартир на улице Кропоткина, 84 сегодня утром был по тревоге поднят ОМОН.

В милицию позвонили соседи и сообщили о драке и крике о помощи.

Прибывший наряд ППС не смог угомонить дебошира — мужчина отказался идти на контакт с милиционерами. По данным пресс-службы МВД, в связи с тем, что «ситуация действительно была опасная: мужчина 1990 года рождения с ножом угрожал расправой женщине», было принято решение вызвать ОМОН.

Проникнув через балкон в комнату бойцы «урезонили» возмутителя спокойствия.

 
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Тэги: ОМОН дебош угроза убийством Город: Минск

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