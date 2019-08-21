В Минске судят экс-главу компании «Тамбаз» — потерпевшими проходит 615 человек

Суд Заводского района Минска 21 августа приступил к слушанию уголовного дела бывшего гендиректора СООО «Тамбаз» Льва Хаютина (на фото). Он обвиняется в служебной халатности (ст. 428 УК), а также в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 3 ст. 424 УК).

Процесс ведет судья Светлана Черепанова, обвинение представляет Александр Толстогузов. Слушания проходят в здании суда Московского района, где более просторные помещения.

В деле 615 потерпевших. Более 400 из них пришли сегодня в суд, сообщила судья. Люди требовали разрешить видеосъемку в суде, но прокурор и защитники были против. В результате по решению суда съемку запретили.

Хаютина задержали в конце 2017 года. Основанием для возбуждения уголовного дела стала проверка Комитета госконтроля и финансовой милиции.

По информации Генпрокуратуры, в период руководства строительной компанией Хаютин, «недостаточно оценив ее финансовое положение, осуществлял выпуски жилищных облигаций, привлекаемых для строительства многоквартирных домов». Принятые на себя обязательства компания не выполнила.

«Кроме того, совершая от имени СООО «Тамбаз» экономически нецелесообразные сделки, Хаютин получил выгоду имущественного характера, а общество недополучило денежные средства, которые могли быть направлены на строительство жилых домов. Общий ущерб, причиненный СООО «Тамбаз», составил более 1 млн рублей», — говорилось в сообщении прокуратуры.

Сообщалось также, что обвиняемый израсходовал средства, предназначенные для финансирования строительства двух жилых домов в границах улиц Богдановича — Амурская — Тургенева — Тиражная и Богдановича — Корш-Саблина — Тургенева — переулок Верхний, на исполнение обязательств компании по строительству другого жилого дома и на оплату стройматериалов, а также строительно-монтажных работ на иных объектах строительства. Средства были привлечены посредством выпуска и реализации жилищных облигаций.

В результате «Тамбаз» не смог выполнить обязательства по строительству профинансированных объектов, что повлекло причинение ущерба покупателям жилищных облигаций на 21,5 млн рублей.

6 ноября 2018 года Александр Лукашенко подписал указ № 430, устанавливающий условия завершения строительства жилых домов в районе улицы Богдановича, заказчиком которых являлось ООО «Тамбаз». Завершать строительство объектов поручено новому заказчику — госпредприятию «УКС Советского района г. Минска». Для завершения строительства Мингорисполком выделил возвратную бюджетную ссуду в размере 30 млн рублей.