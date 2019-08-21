Лукашенко сообщил, каким районам следует готовиться к его инспекциям

Продолжая тему развития так называемых не валообразующих регионов, Александр Лукашенко сообщил, в какие районы он приедет в ближайшее время.

Фото пресс-службы президента

Глава государства рассказал, что уже посетил юго-восточную часть Могилевщины и юг Гомельщины (Ветковский район), где долгие годы шла работа по восстановлению и развитию чернобыльской зоны.

Лукашенко сообщил, что теперь он хочет посетить, к примеру, Глуск в Могилевской и Копыль в Минской областях.

«Сейчас я пройдусь по этим районам, которые не валообразующие, которые где-то там... Но там же наши люди живут. Поэтому особенность этой поездки в том, что я хочу сейчас посетить отдаленные районные центры в каждой области», — резюмировал глава государства.

В ходе этой поездки Лукашенко также подчеркнул, что своим визитом в Ивьевский район он хочет показать, что «окраины любой губернии — тоже районы, которые должны развиваться, как следует».