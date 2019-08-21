В Ивье тонко протролили Лукашенко

Тончайшему тролингу подвергся Александр Лукашенко во время своей поездки в Ивьевский район.

В последнее время официальный белорусский лидер все чаще повторяет, что власть должна заботиться о людях, что человек должен находиться на первом месте.

Многие эксперты связывают такую активную риторику с предстоящими избирательными кампаниями: в 2019-м — выборами в парламент; в 2020-м — выборами президента.

Вот и в нынешнюю поездку он несколько раз затрагивал эту тему.

В ходе визита Лукашенко посетил Ивьевский центр культуры. Здесь образцовый театральный коллектив местной детской школы искусств показал ему фрагмент детского спектакля… «Никто не поверит».

Интересно, случайно ли было выбрано именно это произведение Яна Экхольма?

Кроме этого перед президентом выступил народный ансамбль музыки «Чабарок».

Лукашенко остался доволен: «Молодцы! Поете не просто хорошо, а очень!»

Всем юным артистам был подарен шоколад «Президент».