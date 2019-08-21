На ком можно заработать: букмекеры назвали фаворита матча «Астана» — БАТЭ

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Уже завтра в Нур-Султане на поле «Астана-Арены» пройдет первый поединок двухматчевой битвы за попадание в групповой раунд Лиги Европы УЕФА сезона 2019/2020.

«Астана» примет БАТЭ. Оба клуба начинали новый еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, но были оттуда выбиты: казахстанцы уже в первом квалификационном раунде уступили румынскому «Клужу» — 1:0, 1:3, а белорусы во втором норвежскому «Русенбургу» — 2:1, 0:2.

Букмекеры в завтрашнем матче фаворитом считают хозяев:

  • победа «Астаны» — 1.90;
  • ничья — 3.44;
  • победа БАТЭ — 4.33.
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Тэги: Лига Европы букмекеры Город: Нур-Султан

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