На ком можно заработать: букмекеры назвали фаворита матча «Астана» — БАТЭ

Уже завтра в Нур-Султане на поле «Астана-Арены» пройдет первый поединок двухматчевой битвы за попадание в групповой раунд Лиги Европы УЕФА сезона 2019/2020.

«Астана» примет БАТЭ. Оба клуба начинали новый еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, но были оттуда выбиты: казахстанцы уже в первом квалификационном раунде уступили румынскому «Клужу» — 1:0, 1:3, а белорусы во втором норвежскому «Русенбургу» — 2:1, 0:2.

Букмекеры в завтрашнем матче фаворитом считают хозяев: