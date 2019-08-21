Под Гомелем байкер влетел под МАЗ — он умер в «скорой»

/ Происшествия
Просмотров: 63

Трагедия произошла сегодня утром на дороге Н-4095 Центролит — Урицкое — Уваровичи недалеко от Гомеля.

По предварительной информации милиции грузовик и мотоцикл ехали в одном направлении. 23-летний водитель большегруза начал поворачивать налево и, чтобы сократить путь, выехал на встречку. В этот момент мотоциклист хотел обогнать МАЗ, но влетел под него.

Оба водителя были трезвые (информация уточняется).

Как сообщается,35-летний байкер получил серьезные травмы — он, не приходя в сознание, умер в машине «скорой».

 

 
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП мотоциклист Город: Гомель

Другие материалы на эту тему:

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск