Под Гомелем байкер влетел под МАЗ — он умер в «скорой»

Трагедия произошла сегодня утром на дороге Н-4095 Центролит — Урицкое — Уваровичи недалеко от Гомеля.

По предварительной информации милиции грузовик и мотоцикл ехали в одном направлении. 23-летний водитель большегруза начал поворачивать налево и, чтобы сократить путь, выехал на встречку. В этот момент мотоциклист хотел обогнать МАЗ, но влетел под него.

Оба водителя были трезвые (информация уточняется).

Как сообщается,35-летний байкер получил серьезные травмы — он, не приходя в сознание, умер в машине «скорой».