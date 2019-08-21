Румас в пух и прах разбил программу управления госфинансами до 2025 года

Проект госпрограммы «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка» на 2019—2020 годы и на период до 2025 года содержит ряд недостатков. Как следует из сообщения пресс-службы Совмина, к такому выводу пришел премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Проект госпрограммы обсуждался на заседании президиума Совета министров 19 августа.

Румас отметил, что основная цель документа — «запрограммировать» бюджетные расходы по годам и «начать системно решать такие сложные вопросы, как высокий уровень госдолга, фискальные риски в работе реального сектора, неравномерность развития регионов».

По словам премьера, необходимо снижать налоговую нагрузку, чтобы стимулировать экономическую активность, однако проект госпрограммы это не предусматривает.

«Исходя из материалов, налоговая нагрузка зафиксирована с 2019 по 2025 год на одном уровне — не более 26% ВВП. Это даже выше, чем есть — 24,7%. При этом налоговая нагрузка рассчитана без учета взносов в ФСЗН, что фактически не отражает реального положения дел», — сказал Румас.

Он подчеркнул, что в проекте госпрограммы «не просматривается сокращение объемов не исполненных организациями реального сектора экономики обязательств перед бюджетом и отсутствуют целевые показатели роста экспорта и инвестиций».

«Кроме того, по проекту программы есть неучтенные замечания, в основном они связаны с вопросами оказания государственной поддержки», — отметил премьер-министр.

Предполагается, что госпрограмма управления финансами будет включать восемь подпрограмм.

В июне министр финансов Максим Ермолович заявил журналистам, что одним из ее компонентов станет стратегия управления госдолгом. Он отметил, что государству удалось избавиться от дорогих заимствований. «Портфель внешних займов мы неплохо «расчистили» для снижения их стоимости», — сказал Ермолович, отвечая на вопрос БелаПАН.

При этом он сообщил, что «на сегодняшний день самый дорогой для нас инструмент заимствования — евробонды, там нет досрочного механизма исполнения обязательств».

Минфин ранее заявил, что планирует сократить уровень госдолга до 25% к ВВП в 2025 году. На 1 июля 2019 года государственный долг Беларуси составил 35,1% к ВВП.