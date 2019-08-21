На стройке в Пинске погиб бригадир — подозревают пьяного крановщика

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Следственные органы Брестской области устанавливают обстоятельства гибели 42-летнего бригадира, которого завалило кирпичной стеной.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

По информации СК, трагедия произошла накануне днем на стройке на улице Центральная в Пинске.

Следователи сообщили, что, по предварительным данным, во время подъема поддона с кирпичом на второй этаж здания 61-летний крановщик задел стрелой блочную стену — она, упав, придавила бригадира. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В СК отметили, что машинист крана находился на рабочем месте в нетрезвом состоянии. Не исключено, что именно это обстоятельство могло стать причиной происшествия.
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Тэги: гибель на производстве стройка Город: Пинск

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