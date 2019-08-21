Лукашенко: уберите все полиэтиленовые пакеты, а то Беларусь станет свалкой

В рамках визита в Ивьевский район во время посещения предприятия «Лида Техмаш» Александр Лукашенко заговорил об экологии.

Он напомнил о ранее данных поручениях. В частности, по уменьшению использования в республике пластика.

По его словам, необходимо прекратить производство и использование всяких одноразовых полиэтиленовых пакетов.

«Надо все это убирать. Засоряем почву и территорию так, что скоро цветущая, зеленая и синеокая Беларусь превратиться в свалку», — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что в ходе этой поездки Лукашенко также подчеркнул, что своим визитом в Ивьевский район он хочет показать, что «окраины любой губернии — тоже районы, которые должны развиваться, как следует».