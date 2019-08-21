Лукашенко вновь попал в рай

В ходе общения с жителями Ивья, Александр Лукашенко отметил, что ему здесь очень понравилось.

Он признался, что думал о худшем, что здесь «какая-нибудь дремучая деревня или захудалый город». «Когда приехал на этот курорт, я губернатору говорю: «Ты вообще молодец!» И это же не сделаешь к приезду», — заметил он, подчеркнув, что глава области отговаривал от этой поездки.

Глава государства подчеркнул, что людям в Ивьевском районе «есть, где работать, надо только, чтобы было желание»: «Никто ничего не принесет и не даст, надо своими ручками все заработать».

«Я второй раз за последнюю неделю попадаю в рай: первый раз в Старых Дорогах — самый лесной наш район. Я давно-давно там был. Приехал, думаю: интересно, как оно. Слушайте, как на курорте люди живут: кругом лесной массив, люди довольны», — заметил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в ходе этой поездки Лукашенко также подчеркнул, что своим визитом в Ивьевский район он хочет показать, что «окраины любой губернии — тоже районы, которые должны развиваться, как следует».