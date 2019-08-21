Фотофакт. На Немиге построят 220-метровый многофункциональный центр

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Компания «Сигмаполюс» приобрела на аукционе участок, где раньше хотели строить 40-этажную гостиницу с вертолетной площадкой от иранского застройщика.

Источник: «Сигмаполюс»

Проект нового комплекса рассмотрели 21 августа на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе города.

Три нижних этажа займет торгово-развлекательная зона с гипермаркетом и фудкортом. С 4-го по 6-й этаж будет паркинг примерно на 600 мест. Еще выше расположатся офисы. Ближе к «Немига-Сити» над шестиуровневым стилобатом добавят два этажа, в которых планируется разместить медицинский и фитнес-центр. Ближе к пл. Богушевича высота будет максимальной, здесь добавятся семь административных этажей.

К строительству планируется приступить в ближайшее время, а процесс возведения может занять около трех лет.
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Тэги: Сигмаполюс Немига многофункциональный комплекс Город: Минск

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