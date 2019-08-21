Фотофакт. Крупный МФК построят на Партизанском проспекте в Минске

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Объект построит компания «Сигмаполюс» Виталия Синицкого по проекту архитектора Ивана Виноградова.

Источник: «Сигмаполюс»


Фотофакт. На Немиге построят 220-метровый многофункциональный центр

Комплекс презентовали  на градостроительном совете в Комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Он появится на месте зеркальной фабрики на пересечении Партизанского проспекта и улицы Долгобродской. Работы начнутся после сноса бывших фабричных зданий.

На четырех нижних уровнях нового здания будет находиться торгово-развлекательный центр с кинотеатром и фудкортом. Выше оборудуют офисы.

Девелопер также скоро приступит к строительству многофункционального комплекса на Немиге.
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Тэги: Сигмаполюс многофункциональный комплекс Персона: Виталий Синицкий Город: Минск