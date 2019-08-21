Гражданина России Сергея Резчика передумали высылать из Беларуси

Гомельский областной суд в лице Светланы Егоровой отменил постановления о высылке и 10-летнем запрете на въезд в Беларусь для жителя Хойников Сергея Резчика.

Решение о высылке гражданина России было принято милицией в интересах «общественной безопасности» за совершение им административных правонарушений. Резчик обжаловал постановление о высылке в районном суде, но безрезультатно. Областной суд стал на сторону россиянина, который 23 года прожил в Беларуси.

Сергей Резчик родился в Хойниках. В 1990-х годах жил в России и стал ее гражданином. В 1996 году вернулся в Хойники, женился, устроился на работу. У него двое несовершеннолетних детей, которые, как и жена, — белорусские граждане.

В апреле 2019 года Хойникский РОВД принял решение о высылке Резчика в Россию за совершение административных правонарушений — управление автомобилем в нетрезвом виде, перевозку ребенка без детского кресла, переход дороги в неположенном месте.

Интересы россиянина в судах представлял правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко. «Высылка на 10 лет — это максимальный срок для иностранного гражданина за совершенные правонарушения. Милиция и районный суд, как я считаю, не учли то, что у Сергея Резчика здесь жена, дети, квартира, стабильная работа и зарплата, и чрезмерно вмешались в частную жизнь семьи. На суде я просил, чтобы Сергею дали шанс исправиться», — прокомментировал Судаленко.

Гомельский областной суд принял решение в пользу россиянина.

Следует отметить, что 8 августа Гомельский областной суд рассмотрел аналогичную жалобу на решения Буда-Кошелевского РОВД и райсуда о высылке гражданина России Владимира Траутера, который живет в Беларуси 26 лет, с запретом на въезд в течение пяти лет и оставил постановления в силе.

С начала года в Гомельской области трое граждан России покончили с собой из-за высылки за правонарушения. Один из них жил в Буда-Кошелевском районе, имел здесь семью, сиротами остались шестеро детей. В предсмертной записке он указал причиной самоубийства высылку. То же написал в предсмертной записке житель Лоева гражданин России Сергей Борисов. Третий случай со смертельным исходом произошел в Брагинском районе.