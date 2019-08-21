В Минске рассказали о «конструктивной работе» по обмену пленными

На переговорах по урегулированию ситуации продолжается работа относительно обмена пленными.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает NV.ua .

По ее словам, на заседании в Минске стороны также обсудили вопросы гуманитарного кризиса на Донбассе, в частности, восстановление бесперебойного водоснабжения для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

Участники социально-экономической подгруппы также согласились, что большего внимания требует вопрос возврата украинской государственной и частной собственности на территории оккупированного Донбасса, отметила Олифер.

Во время переговоров участники ТКГ также отметили необходимость завершения демонтажа фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ Станица Луганская и соблюдения режима тишины.