Бывший российский следователь изнасиловал женщину после отсидки за аналогичные преступления

В Барнауле разыскивают Александра Сатлаева по делу об изнасиловании. Бывший следователь СК был осужден по обвинению в серии изнасилований и освободился условно-досрочно.

Полиция распространила ориентировку после нападения на девушку 4 августа в подъезде жилого дома. Позднее в управлении СК по Алтайскому краю подтвердили, что Сатлаева объявили в розыск и заочно обвинили в изнасиловании, передает издание «Новости Горного Алтая» .

Следователя Сатлаева задержали в 2013 году в Горно-Алтайске, его отстранили от должности, а в 2015 году приговорили к шести годам колонии, штрафу в 75 тысяч российских рублей и выплате компенсации потерпевшим в размере 250 тысяч.

Насильник преследовал одиноких женщин поздним вечером, ночью или рано утром. Он подкрадывался к своим жертвам на безлюдной улице, насиловал их, а заметив приближение людей или машин, убегал с места происшествия. Суд счел доказанными четыре эпизода изнасилований и еще четыре эпизода попыток изнасилования, по нескольким эпизодам бывший следователь был оправдан.

Сатлаев сам занимался расследованием своих преступлений. Одну из жертв он уговорил забрать заявление. В марте 2019 года мужчина освободился условно-досрочно.

После проверки от должностей отстранили главу управления СК по Алтайскому краю Эдуарда Ошлыкова, его заместителя Андрея Мунатова и начальника следственного отдела Андрея Кавунова. Отец Александра Сатлаева, председатель одного из районных судов на Алтае, подал в отставку.