В Минске скончался создатель марки «Крамбамбуля» и поэт Леонид Дайнеко

Прощание с ним состоится 25 августа в ритуальном зале спецкомбината КБО на улице Ольшевского в Минске.

Дейнеко было 79 лет, сообщили в Союзе белорусских писателей. Он родился 28 января 1940 года в Кличевском районе.

Исторический роман «Меч князя Вячкі» в 1988 году принес ему звание лауреата литературной премии Союза писателей БССР имени Ивана Мележа. За это же произведение вкупе с романом «След ваўкалака» литератор удостоился Государственной премии Беларуси имени Кастуся Калиновского в 1990 году.

С 1993 года Дайнеко занимался предпринимательской деятельностью, в частности основал фирмы «Пасад» и «БелПі». Последняя ранее занималась выпуском различных видов алкогольной продукции под маркой «Крамбамбуля».