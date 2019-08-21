«Беларусбанк» прекратит прием денежных переводов «Стриж»

/ Экономика
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В пресс-службе банка уточнили, что это произойдет с 1 сентября.

Для перевода денежных средств внутри Беларуси можно воспользоваться услугой перевода с использованием карточек (их реквизитов). Перевести средства можно в банкоматах, инфокиосках, мобильном или интернет-банкинге.

«Стриж» — это система быстрых денежных переводов физических лиц без открытия счета в белорусских рублях на территории Беларуси. Она действует для переводов, не связанных с предпринимательской деятельностью.
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Тэги: стриж Беларусбанк

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