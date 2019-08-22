Новый премьер-министр Судана принес присягу

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Абдалла Хамдук назвал в числе своих главных приоритетов на новом посту установление долгосрочного мира в стране, борьбу с экономическим кризисом и сбалансированную внешнюю политику.


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Исполняющий обязанности исполнительного секретаря Экономической комиссии ООН для Африки Абдалла Хамдук будет возглавлять правительство на переходный период, который продлится три года, передает Deutsche Welle.

Также в среду присягу принес новый руководящий орган страны — Суверенный совет. Он сменил Военный совет, к которому 11 апреля перешла власть после отстранения президента Омара аль-Башира, занимавшего этот пост с 1993 года. В должность вступили председатель Абдель Фаттах Аль-Бурхан, а также девять кандидатов от военных и от оппозиционной коалиции «Силы за свободу и перемены».

Аль-Башир содержится в тюрьме для особо опасных преступников. Его ожидают судебные разбирательства по обвинениям в коррупции.
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Тэги: Судан присяга Персона: Абдалла Хамдук Город: Хартум

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