«Форбс» назвал Дуэйна Джонсона самым высокооплачиваемым актером
За 12 месяцев Джонсон заработал 89,4 млн долларов, переместившись в рейтинге журнала со второго места в прошлом году на первое.
Как отмечает издание, этот актер-силовик получает гонорары до 23,5 млн за картину и 15% выручки от кассовых сборов таких франшиз, как «Джуманджи: Зов джунглей», передает
Второе место в списке занимает Крис Хемсворт, заработавший за календарный год 76,4 млн. Этот актер обязан высокими заработками съемкам в фантастическом фильме «Мстители: Финал», собравшем в мировом прокате 2,796 млрд и отобравшем звание самой кассовой ленты в истории у «Аватара» Джеймса Кэмерона.
Далее в ежегодном рейтинге следуют Роберт Дауни-младший (66 млн долларов), Акшай Кумар (65), Джеки Чан (58), Брэдли Купер (57), Адам Сэндлер (57) и Крис Эванс (43,5), Пол Радд (41) и Уилл Смит (35).