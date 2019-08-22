«Форбс» назвал Дуэйна Джонсона самым высокооплачиваемым актером

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За 12 месяцев Джонсон заработал 89,4 млн долларов, переместившись в рейтинге журнала со второго места в прошлом году на первое.

Как отмечает издание, этот актер-силовик получает гонорары до 23,5 млн за картину и 15% выручки от кассовых сборов таких франшиз, как «Джуманджи: Зов джунглей», передает forbes.com. Эта картина собрала в мировом прокате 962,1 млн. Джонсону причитается и 700 тысяч за каждый эпизод популярного телесериала «Футболисты» на канале HBO.

Второе место в списке занимает Крис Хемсворт, заработавший за календарный год 76,4 млн. Этот актер обязан высокими заработками съемкам в фантастическом фильме «Мстители: Финал», собравшем в мировом прокате 2,796 млрд и отобравшем звание самой кассовой ленты в истории у «Аватара» Джеймса Кэмерона.

Далее в ежегодном рейтинге следуют Роберт Дауни-младший (66 млн долларов), Акшай Кумар (65), Джеки Чан (58), Брэдли Купер (57), Адам Сэндлер (57) и Крис Эванс (43,5), Пол Радд (41) и Уилл Смит (35).
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Тэги: актер Голливуд Персона: Дуэйн Джонсон

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