В польской Гдыне разместили вакансию с условием «ноль украинцев»

/ Мир
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В объявлении было сказано, что на работу ищут поваров, только чтобы это не были граждане Украины.

Источник: Facebook / Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych

Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения готовит обращение в прокуратуру Польши из-за объявления о поиске сотрудников, которое разместил в интернете один из гдыньских ресторанов, сообщает «Польское радио».

В ресторане заявили, что объявление стало проявлением необдуманного решения только одного человека, а остальные работники заведения не имеют ничего общего с этим неуместным сообщением.

За последние пять лет количество трудовых мигрантов из Украины в Польше выросло в пять раз: с 300 тысяч до примерно 1,5 млн.
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Тэги: Украина-Польша трудовые мигранты ксенофобия Город: Гдыня

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