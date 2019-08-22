В польской Гдыне разместили вакансию с условием «ноль украинцев»

В объявлении было сказано, что на работу ищут поваров, только чтобы это не были граждане Украины.

Источник: Facebook / Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych

Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения готовит обращение в прокуратуру Польши из-за объявления о поиске сотрудников, которое разместил в интернете один из гдыньских ресторанов, сообщает «Польское радио» .

В ресторане заявили, что объявление стало проявлением необдуманного решения только одного человека, а остальные работники заведения не имеют ничего общего с этим неуместным сообщением.

За последние пять лет количество трудовых мигрантов из Украины в Польше выросло в пять раз: с 300 тысяч до примерно 1,5 млн.