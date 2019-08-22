Ryanair запускает рейсы в Грузию с ноября

Билеты в/из Тбилиси и Кутаиси уже доступны для бронирования.

С 6 ноября ирландский лоукост начнет летать четыре раза в неделю из Тбилиси в аэропорт Бергамо (Италия). Билеты продаются по цене от 27 евро в одну сторону.

С 7 ноября Ryanair запустит рейсы из Кутаиси в Марсель, с 9 ноября — из Кутаиси в Болонью. По обоим направлениям авиакомпания будет совершать полеты два раза в неделю. Минимальные цены на рейсы в Марсель начинаются от 27 евро в одну сторону, на рейсы в Болонью — от 21 евро в одну сторону.

Также в системе бронирования Ryanair появились рейсы Тбилиси — Кельн, которые доступны с 29 марта по цене от 50 евро. Указанная на сайте лоукоста частота полетов — два раза в неделю.

Сейчас на грузинском рынке работает венгерский лоукост Wizz Air.