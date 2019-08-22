Румас наградил почетной грамотой сотрудников Администрации президента

Группа работников Администрации президента награждена почетной грамотой — «за конструктивное взаимодействие с Советом министров».

Соответствующее постановление от 20 августа за подписью премьер-министра Сергея Румаса опубликовано 22 августа на Национальном правовом интернет-портале.

В списке награжденных шесть человек:

начальник главного экономического управления Дмитрий Барабанов,

заместитель начальника главного организационного управления Виталий Каленик,

начальник главного управления кадровой политики Юрий Кривошеев,

начальник главного государственно-правового управления Андрей Мательский,

главный советник приемной президента Татьяна Римжа,