Румас наградил почетной грамотой сотрудников Администрации президента

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Группа работников Администрации президента награждена почетной грамотой — «за конструктивное взаимодействие с Советом министров».

Соответствующее постановление от 20 августа за подписью премьер-министра Сергея Румаса опубликовано 22 августа на Национальном правовом интернет-портале.

В списке награжденных шесть человек:

  • начальник главного экономического управления Дмитрий Барабанов,
  • заместитель начальника главного организационного управления Виталий Каленик,
  • начальник главного управления кадровой политики Юрий Кривошеев,
  • начальник главного государственно-правового управления Андрей Мательский,
  • главный советник приемной президента Татьяна Римжа,
  • заместитель начальника управления социальной политики главного идеологического управления Николай Воробьев.
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Тэги: Администрация президента Совет министров почетная грамота Персона: Сергей Румас Дмитрий Барабанов Виталий Каленик

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