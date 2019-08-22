Румас наградил почетной грамотой сотрудников Администрации президента
Группа работников Администрации президента награждена почетной грамотой — «за конструктивное взаимодействие с Советом министров».
Соответствующее постановление от 20 августа за подписью премьер-министра Сергея Румаса опубликовано 22 августа на Национальном правовом интернет-портале.
В списке награжденных шесть человек:
- начальник главного экономического управления Дмитрий Барабанов,
- заместитель начальника главного организационного управления Виталий Каленик,
- начальник главного управления кадровой политики Юрий Кривошеев,
- начальник главного государственно-правового управления Андрей Мательский,
- главный советник приемной президента Татьяна Римжа,
- заместитель начальника управления социальной политики главного идеологического управления Николай Воробьев.