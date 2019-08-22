Испанский инвестор построит в Витебске завод по производству шпона

Деревообрабатывающая компания Losan зарегистрирована в качестве нового резидента СЭЗ «Витебск» под брендом «Карелия Венирс».

Источник: veneer-by.com

Как сообщает Национальное агентство инвестиций и приватизации, продукция завода будет полностью экспортироваться. В качестве источника сырья рассматривается преимущественно рынок России. Планируется создать не менее 82 новых рабочих мест.

Компания Losan была основана в 1964 году. Помимо заводов в Испании она имеет производство в Румынии, Чили, Нидерландах, США. Насчитывает более 1,5 тыс. сотрудников.