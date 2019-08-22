В Пинске побит температурный рекорд

Воздух прогрелся до 32,3 градуса тепла 21 августа. Прежний максимум составлял +31,5 градуса и был зафиксирован в 2000 году.

Об этом свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by .

В Ганцевичах повторен рекорд 2007 года (+31,5). Теплее всего вчера было в Брагине — 32,5 градуса выше нуля (рекорд дня +34,1 в 2000 году), самым холодным местом оказался Гродно — 16,5 (при прогнозе 18—20). В Минске было 29,6 и без осадков (при прогнозе 25-27 с грозовым ливнем).

Сейчас на территорию страны распространился более холодный воздух с северо-запада.

Первая треть нынешнего лета была аномально жаркой, новые рекорды фиксировались 18 дней июня (c 4-го по 17-е, 20-го, 21-го, 26-го и 30-го) и 1 июля. Середина лета оказалась самой холодной за последние 20 лет. Температурные антирекорды ночи обновлялись 4, 5 и 13-16 июля, а также 3-6 августа.