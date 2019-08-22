В МИД РФ назвали слова Зеленского бессмысленным набором букв

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова раскритиковала заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно возможного возвращения России в Большую семерку.

«Уважаемый господин Президент Украины, Вам подсунули бессмысленный набор букв», — написала Захарова в Facebook. Она добавила, что будет «по-братски периодически консультировать» Зеленского в вопросах дипломатии.

Ранее Зеленский заявил, что Россия может вернуться в Большую семерку только после того, как будет прекращена агрессия против Украины. Заявление президента Украины прозвучало спустя сутки после того, как президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России в G7. Против такого шага выступили Британия, Германия и Франция.

Россию исключили из Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма. В клуб семи высокоразвитых стран мира входят США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада.